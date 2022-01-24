Взяли на дело ребенка: пара приморцев ограбила популярный магазин парфюмерии

Парфюмерные воры в поисках "подарков". Фото: принтскрин видео, камера наблюдения магазина

Семейная парочка не побрезговала задействовать в воровстве ребенка, чтобы вынести товар из популярного парфюмерного магазина во Владивостоке. Пока мальчик отвлекал внимание продавцов, криминальный дуэт похитил элитную продукцию.

Как стало известно «КП – Владивосток», преступление произошло в середине января на улице Комсомольской. В популярный магазин косметики и парфюмерии зашли мужчина и женщина с ребенком 3-4х лет. На лицах взрослых были одеты медицинские маски.

Пока мальчик ходил по торговому залу, взрослые незаметно похитили с одной из полок несколько флаконов дорогих духов. Сразу после кражи пара быстро покинула магазин.

Когда пропажу парфюмерии обнаружили, то вызвали на место происшествия полицейских. Оперативники по камерам наблюдения быстро определили подозреваемых в преступлении. Они были объявлены в розыск. Личности парфюмерных воров устанавливаются.

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