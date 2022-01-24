Преступник со сломанным носом выносит технику из магазинов Владивостока

Преступник со сломанным носом грабит магазины бытовой техники Владивостока. Фото: принтскрин видеокамеры наблюдения

Предприимчивый воришка с приметной внешностью совершил уже несколько краж в популярном магазине по продаже бытовой и компьютерной техники на Семеновской. Даже медицинская маска не может скрыть его сломанный и смещенный в бок нос.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», оба преступления произошли 10 и 23 января. Одетый во все черное мужчина действовал по одной схеме: он заходил под видом клиента в магазин и начинал рассматривать товар.

Выбрав момент, когда его никто не видит, он быстро прятал под курткой понравившуюся ему вещь и буквально выбегал из торговой точки. По предварительным данным, его добычей стал дорогой игровой ноутбук и жесткий диск почти за 10 тысяч рублей.

Уже при просмотре записей камер наблюдения полицейские обратили внимание на особую примету компьютерного вора: у него смещен вправо нос. Возможно, именно это обстоятельство поможет установить личность и задержать подозреваемого.

Пока же стражи порядка не исключают, что на счету приметного воришки не один магазин по продаже компьютерной техники во Владивостоке. Поиски дерзкого преступника продолжаются.

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