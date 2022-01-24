Убили ради развлечения: в Приморье пристрелили питомца на глазах у хозяев, люди чудом не пострадали

Хозяин стоял рядом с собакой и слышал свист пули. Фото: instagram.com/bolshoykamen_help_dog

Выгул питомцев для семейной пары из Приморья закончился смертью одного из любимцев. Хозяева чудом не пострадали. Об инциденте рассказали в социальных сетях.

В Инстаграме, посвященному помощи животным, появилась информация о смерти собаки. Сперва можно подумать, ничего особенного, вот только умерла она не своей смертью, а была убита неизвестным прямо на глазах у хозяев.

Муж с женой специально приехали в пригород Большого Камня, чтобы у их трех любимцев была возможность порезвиться на просторной территории и никому не мешать. Мужчина с одной из собак на несколько шагов отошел от машины, и случилось страшное. Раздался хлопок, тело упало на землю. Пуля прошла навылет, питомец, к сожалению, не выжил. Чудо, что семейную пару не задело. Хозяин стоял всего в пяти метрах от животного и слышал свист снаряда.

По информации из социальных сетей, стрелявшие мужчины были хорошо видны. После стрельбы они забрались в машину и уехали.

- Стрелки слышали людей, видели их, и тем не менее палили из оружия по движущимся живым мишеням. Убитая собачка ранее была спасена с улицы, обрела дом и любящих хозяев. А какая-то нечисть просто ради развлечения жестоко убила несчастное существо.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с пресс-службой УМВД Приморья, чтобы узнать, обращались ли хозяева в полицию и удалось ли найти стрелков.

- В полицию поступило сообщение жительницы города Фокино. Заявительница рассказала, что выгуливала своих собак в пригороде Большого Камня. В это время неизвестный мужчина вышел из автомобиля и застрелил собаку. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа МО МВД России «Большекаменский». Назначено проведение ряда исследований. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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