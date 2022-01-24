В столице Приморья пожар полыхал у популярной точки пит-стопа

Фото: svodka25

Во Владивостоке вечер понедельника омрачился масштабным пожаром практически в центре города. На Гоголя загорелось, предположительно, строение близ популярного пит-стопа - Coffe Machine. При этом ряд очевидцев утверждают, что горит именно точка питания.

По оперативным данным пресс-службы МЧС, о возгорании сообщили в 21:28, пожарные прибыли уже через 6 минут. Здание было объято пламенем на момент прибытия специалистов, следует из сообщения. Пожар локализован на площади около 200 квадратных метров - тушение продолжается. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Фото: пресс-служба МЧС Приморья

На точку возгорания прибыли 7 единиц пожарной техники и 21 человек личного состава. Обстоятельства уточняются.

ОБНОВЛЕНИЕ. В МЧС уточнили, что накануне горел одноэтажный деревянный дом на улице Чехова. Общий ущерб составил 100 квадратных метров, погибших и пострадавших нет.

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