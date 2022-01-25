Мужчина во Владивостоке убил собственную мать, увидев ее пьяной

Фигуранту выбирают меру пресечения. Из архива КП
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во Владивостоке возбудили уголовное дело из-за смерти 63-летней женщины. Ее обнаружили в собственной квартире. Дело оказалось куда более трагичным: подозревается сын потерпевшей.
Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю. Тело с ушибленными ранами головы нашли 22 января и сообщили в полицию. Задержанный 40-летний сын потерпевшей признался, что избил мать: нанес удары по телу и голове. Он объяснил это тем, что она пришла домой пьяной.
Обстоятельства уточняются, назначены судебные экспертизы. Подозреваемому выбирают меру пресечения, скорее всего, его заключат под стражу. Ответственность грозит по части 4 статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
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