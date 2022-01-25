Олег Кожемяко призвал получать консультации о коронавирусе по номеру "122"

В приморском колл-центре хотят в три раза увеличить число операторов Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

О работе пунктов вакцинации от COVID-19 и получить консультации по поводу коронавируса и получения QR-кода можно через единую службу 122. С начала года позвонили уже более 60 тысяч человек, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Олег Кожемяко, губернатор края, заявил, что единый номер "122" вводится во всех регионах России по поручению президента Владимира Путина. Это должно снизить нагрузку на медицинские телефонные линии. В приморском колл-центре работают 70 операторов - но число увеличат в три раза.

- Отдельные колл-центры поручил создать при волонтёрских штабах в муниципалитетах. В конце недели проверим, как работает система, - рассказал губернатор.

В 2021 году на единый номер поступило более 1,1 миллиона звонков, чаще всего спрашивают о записи на прием, работе пунктов вакцинации.

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