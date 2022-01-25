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Владивосток25 января 2022 2:26

Сюда не суйтесь: одна из дорог Владивостока превратилась в ледяной каток

Водители дрифтуют на улице Лазо во Владивостоке из-за порыва трубы
Руслан НОВИКОВ
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Авария произошла на улице Лазо

Авария произошла на улице Лазо

На улице Лазо во Владивостоке произошел прорыв трубы водоснабжения. Установить точное место не удалось, однако весь спуск с Суханова на Светланскую оказался в воде, дорога моментально замерзла.

Водители дрифтуют на новом катке - на месте периодически собирается большая пробка. Многие разворачиваются и уезжают без возможности проехать.

Как выяснила "КП-Владивосток, порыв произошел на Лазо, 22. Отключены центральное отопление домов и горячая вода по адресам Лазо, 12,14, 16,18, 22, 24, 26, 28.

Время устранения аварии пока неизвестно.

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