Сюда не суйтесь: одна из дорог Владивостока превратилась в ледяной каток

Авария произошла на улице Лазо

На улице Лазо во Владивостоке произошел прорыв трубы водоснабжения. Установить точное место не удалось, однако весь спуск с Суханова на Светланскую оказался в воде, дорога моментально замерзла.

Водители дрифтуют на новом катке - на месте периодически собирается большая пробка. Многие разворачиваются и уезжают без возможности проехать.

Как выяснила "КП-Владивосток, порыв произошел на Лазо, 22. Отключены центральное отопление домов и горячая вода по адресам Лазо, 12,14, 16,18, 22, 24, 26, 28.

Время устранения аварии пока неизвестно.

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