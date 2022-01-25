Хабаровск обогнал Владивосток и стал лидером в ДФО по экономическому потенциалу

Экс-столица Дальнего Востока с высоты самолета
Фото: Борис КОКУРИН
Хабаровский край встал на 20 строку общероссийского рейтинга экономического потенциала. Это самый высокий результат в ДФО - на 23 строке оказалось Приморье, а на 26 - Сахалинская область.
Исследование провели аналитики "Фонда развития гражданского общества". Критерием стали размер уплаченных НДС, среднемесячная зарплата жителей, а также прибыльность предприятий и организаций рассматриваемого региона.
Во главе списка - столица России, а в первой десятке, Санкт-Петербург, Подмосковье, Краснодар, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.
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