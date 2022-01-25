Дарькин полностью выкупил девелоперский мега-проект в пригороде Владивостока

Сергей Дарькин стал на шаг ближе к строительству нового микрорайона во Владивостоке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-губернатор Приморья, а ныне крупный инвестор Сергей Дарькин почти полностью выкупил АО «Специализированный застройщик «Солнечная долина Владивостока», который собирается реализовать в пригороде Владивостока девелоперский мега-проект по строительству до 1,5 миллионов квадратных метров жилья в поселке Трудовое. Подконтрольное Дарькину ПАО «Фонд ТИГР» теперь владеет 90% акций застройщика.

До выкупа акций фонду Дарькина приходилось делить «Солнечную долину Владивостока» с ООО «ДВ Капитал» бывшего директора скандально известного ОАО «Наш дом – Приморье» Марины Ломакиной - она владела 49% акций застройщика. Теперь же ПАО «Фонд ТИГР» консолидировал 90% акций, еще 10% принадлежит АО «Интраст Торг». Интересно, что руководителем этой компании является Савелий Пономаренко, который по совместительству руководит и многими другими компаниями экс-губернатора.

Возможно, консолидация акций АО «Солнечная долина Владивостока» в руках Сергея Дарькина позволит ему приступить к реализации ранее анонсированного мега-проекта по жилищной застройке в поселке Трудовом.

Напомним, что ранее ПАО «Фонд ТИГР» заявлял о планах построить в Трудовом целый микрорайон из многоэтажек от 9 до 25 этажей общей площадью до 1,5 миллионов квадратов жилья на 50 тысяч человек. Предполагалось, что в новом микрорайоне также появятся социальные и коммерческие объекты.

Пока же компания строит в указанном месте только два 25-этажных дома (ЖК «Золотая долина»). Один был сдан в конце 2021 года, второй планируют построить до 2025 года.