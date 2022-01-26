Конвейер липовых займов. В Приморье раскрыли схему супругов-мошенников

К мошенникам нагрянули маски-шоу. Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Оперативники уголовного розыска УМВД Приморья задержали в Уссурийске настоящий конвейер по оформлению нелегальных займов. Супружеская пара с приятелем брали кредиты на имена случайных людей.

В интернете находили фото и ксерокопии документов. Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Об этом сообщили в пресс-службе органа. По предварительным данным, муж с женой и их друг находили в интернете открытые отсканированные страницы паспортов жителей России, заменяли фотографии на свои. Дальше схема была простой: в микрофинансовые организации отправляли липовые заявки; деньги отходили мошенникам, а проблемы с коллекторами - пострадавшим.

Фото: пресс-служба УМВД Приморья

- В настоящее время задокументировано 34 факта противоправной деятельности. Ущерб составил более 1,5 млн рублей <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе проведенных при поддержке сотрудников Росгвардии обысков у фигурантов изъяты компьютерная техника, средства связи, банковские и сим-карты, - уточнили в пресс-службе.

Подозреваемые под подпиской о невыезде. Полиция напоминает правила, чтобы не стать жертвой такого мошенничества: не делитесь реальными ФИО в онлайн-магазине, сканы и ксерокопии личных документов нельзя держать в онлайн-доступе (даже в облачном хранилище), на телефон необходимо установить пароль.

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