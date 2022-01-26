Синоптики рассказали, какая погода будет в Приморье на выходных

В дальневосточной столице в воскресный выходной стихнет ветер Фото: Иван ПРОХОРОВ

В последние выходные января погода порадует жителей Приморья. В части районов пройдет снег и холодный тропосферный вихрь, однако в большей части края будет тепло.

Об этом сообщил портал "Примпогода. В субботу, 29 января, небольшой снег пройдет ночью. Она выдастся морозной: от -18 до -27 градусов, однако уже днем столбики термометров поднимутся до -5...-13 градусов, а на севере будет -14..-17 градусов.

В некоторых местах края еще сохранится снег в ночь на воскресенье, 30 января. Днем без осадков. Холодный вихрь уйдет на восток из края, поэтому минимальные и максимальные температуры вырастут на 1-5 градусов.

Во Владивостоке в эти день без осадков. Ночь на субботу, 29 января, будет умеренно морозная, от -13 до -16 градусов, днем -8…-11 градусов. Свежий ветер. В воскресенье, 30 января, погода во Владивостоке будет более комфортной: ветер стихнет, станет на пару градусов теплее, чем в субботу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.