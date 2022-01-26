Во Владивостоке мошенники попытались "отжать" землю у администрации города

Дельцы планировали получить земельный участок во Владивостоке. Фото: Милана СОКОЛ

Неизвестные аферисты покушались на лакомый кусок земли в столице Приморья. Мошенники по липовым документам попытались получить участок через управление муниципальной собственности Владивостока. Действовали проныры от лица пенсионерки.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», факт обмана обнаружили при подаче злоумышленниками искового заявления в суд о признании незаконным решения управления муниципальной собственности городской администрации, отказавшим в выдаче участка.

При детальном разбирательстве выяснилось, что аферисты предоставили в мэрию Владивостока подложное заявление от имени 80-летней пенсионерки, являющейся ветераном труда. В нем они требовали выдать земельный участок, стоимостью почти миллион рублей.

Когда афера вскрылась, то в выдаче участка было отказано, а по факту покушения на мошенничество возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Полицейские выяснили, что сама пенсионерка никогда не обращалась в администрацию с просьбой выделить ей землю. Кто от ее имени попытался оформить участок – она не знает.

Сейчас оперативники устанавливают личности подозреваемых в мошеннических действиях. Аферистам грозит до пяти лет лишения свободы.

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