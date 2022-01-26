"Пожалуйста, найдись": в Приморье разыскивают пропавшего дедушку

Фото: primpoisk25

В Находке разыскивают 72-летнего мужчину Валентина Камянского. На кадрах - счастливое фото пенсионера с юбилея, однако уже с 22 января родственники ничего о нем не слышали. В этот день он перестал выходить на связь, местонахождение неизвестно.

О пропаже сообщили в организации "ПримПоиск". Рост Валентина около 167 сантиметров, седовлас, коротко стрижен, был одет в коричневую куртку, темные брюки и ботинки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении мужчины, просим позвонить по телефонам: 8 (4236) 69-67-44, 69-67-45, 66-12-02 – ОМВД России по г. Находке или 102 – полиция. С волонтерами можно связаться по номерам 8 902 488 56 56; 8 914 721 22 32.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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