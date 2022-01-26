Пьяный маргинал убил двух собутыльников черенком от лопаты во Владивостоке

Фигурант под стражей. Архив КП. Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Зампрокурора Приморья утвердил обвинение в отношении жителя Владивостока. Он подозревается в двойном убийстве: по версии следствия, мужчина с антисоциальным образом жизни убил двух знакомых черенком от лопаты.

Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. Фигурант выпивал в июле с потерпевшими в районе улицы Луговой. Между одним из них и виновником произошел конфликт - фигурант нанес несколько ударов черенком по телу знакомого. Второй мужчина хотел пресечь конфликт, однако стал второй жертвой. Оба скончались от травм.

- В отношении обвиняемого ранее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу, - уточнили в пресс-службе.

Под суд обвиняемый пойдет по части 2 статьи 105 УК РФ за двойное убийство.

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