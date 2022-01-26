Вылетел во время ДТП через окно. В Приморье женщина почти месяц ищет кота

Кот Буся сидел у хозяйки на руках, когда все случилось. Фото: предоставлено хозяйкой питомца

В Приморье 31 декабря во время аварии в Артеме, в районе «Рассвета» из окна автомобиля вылетел черный кот. Женщина держала своего любимца на руках, но во время ДТП он убежал и его больше никто не видел. Питомца пытаются найти и просят помощи у людей в социальных сетях.

Вот уже почти месяц пушистого черного кота по кличке Буся не может найти его хозяйка. Первые две недели после случившегося жительница Приморья пролежала в больнице, теперь она прикладывает все силы для того, чтобы отыскать четвероного члена семьи.

- Пока что я его не нашла. В тот день после нас на том месте ещё три авто попали в аварии, одна со смертельным исходом. Лежала в больнице, 20-го только выписалась, я тяжело "сломалась". Бусе 1,5 года, узнать его можно по черной пушистой шерстке, он кастрирован, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Ольга.

Всем, кто видел или что-то знает о его местонахождении, сообщите, пожалуйста, по телефону 8-924-242-39-46.

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