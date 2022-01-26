Двухэтажный коттедж сгорел во Владивостоке

Фото: КИЛЬКИН Артем.
Серьезный пожар уничтожил двухэтажное жилое здание во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Приморскому краю.
Инцидент произошел в среду, 26 января. На пульт пожарно-спасательной службы вызов поступил в 12:36. Звонивший сообщил о пожаре в доме по улице Шкотовская. Через восемь минут на место уже приехали огнеборцы.
К моменту прибытия огонь уже успел полностью охватить крышу двухэтажного коттеджа. По данным пресс-службы ведомства, общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал. Теперь специалистам предстоит выяснить причину пожара, виновных в случившемся, а также оценить нанесенный ущерб.
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