Российско-китайские пункты пропуска в Приморье изменят график работы из-за Нового года

У части железнодорожных пунктов график останется прежним Фото: Виктория МИНАЕВА

Автомобильные пункты пропуска российско-китайской границы в Приморье будут работать по измененному графику - с 31 января по 3 февраля в Поднебесной празднует Новый год.

Как сообщили в пресс-службе Уссурийской таможни, пункты "Полтавка-Дуннин" и "Пограничный-Суйфэньхэ" не будут работать с 31 января по 2 февраля включительно, третьего они будут закрыты до 16 часов по местному времени и только 4 февраля будут работать в прежнем режиме, с 9 до 21 часов. Пункт пропуска "Турий Рог - Мишань" будет закрыт с 31 января по 2 февраля включительно, а 3 февраля будет закрыт до 16 часов. С 4 февраля пункт будет работать в обычном режиме: с 11 до 19 часов.

Пункт "Краскино-Хунчунь" не будет работать с 1 по 3 февраля, а четвертого откроется в привычном режиме - с 9 до 19. Режим работы ж/д пунктов пропуска "Пограничный", "Хасан" и "Махалино" не изменится.

Напомним, китайский Новый год наступит 1 февраля 2022 года, праздновать будут с 31 января по 15 февраля.

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