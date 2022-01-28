«Затолкали в багажник и вывезли на пустырь»: приморец сообщил в полицию о бандитах и вымогательстве

Житель Приморья выдумал историю о нападении бандитов. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Проживающий в ЗАТО Фокино мужчина пожаловался в полицию на местных авторитетных вымогателей. По его словам, лидер банды по кличке Крепкий угрожал ему оружием и требовал заплатить 100 тысяч рублей.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», мужчина обратился в полицию с историей о якобы дерзком нападении со стороны группы местных авторитетов. Он рассказал, что бандиты «наезжали» на него два раза.

В первый раз его якобы избили и угрожали, поэтому он заплатил 100 тысяч рублей. Затем по его словам, эти же вымогатели с пистолетом под предводительством лидера банды затолкали его в багажник машины, вывезли в безлюдное место, где также угрожали и снова требовали деньги.

Оперативники начали проверять полученную информацию и были немало удивлены, выяснив, что никакого преступления на самом деле не было. Как оказалось, житель Фокино из-за личной неприязни таким образом попытался наказать своих знакомых.

Мужчина выдумал историю о вымогательстве, надеясь, что полицейские задержат всех его недругов. Однако все обернулось совсем иначе – теперь самому выдумщику грозит уголовная ответственность за ложное сообщение о преступлении. Мужчине также предстоит выплатить крупный штраф за ложный донос.

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