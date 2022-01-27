Губернатор Приморья: благоустройство озера Соленое выведет Находку из пелены

Берег озера Соленое. Фото: пресс-служба администрации Приморья

В Находке кипит работа по благоустройству берега озера Соленое, проект был создан с учетом мнения местных жителей. С инспекцией на объекте побывал глава края Олег Кожемяко.

Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. Почти пятьсот метров береговой линии уже преобразились до неузнаваемости - это первый этап благоустройства. В его рамках появятся велосипедные дорожки, скамейки, пешеходные зоны, "зеленые зоны". По словам мэра Находки Тимура Магинского, размер краевой субсидии - 51 миллион рублей.

- Такой формат позволяет каждый год сдавать определенные участки, чтобы люди постоянно видели позитивные изменения. Все это – мероприятия плана социально-экономического развития Находки, согласованного с жителями города. Чем больше будет таких обустроенных мест отдыха, тем скорее город выйдет из той пелены, которая на протяжении последних лет довлела над Находкой, - сказал Олег Кожемяко.

Согласно проекту, на месте также появится фонтан. Развитие туристической инфраструктуры в Находке рассчитано на 24 года вперед.

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