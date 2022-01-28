Глубины и туманы под контролем: буксиры и лоцманы Портофлота швартуют суда 24/7

В среднем, Портофлот осуществляет 5500 лоцманских проводок в год. Фото: пресс-служба FESCO

Портофлот уже 30 лет оказывает буксирные услуги на акватории порта Владивосток и Большой Камень

Ежедневно в порт Владивосток приходят суда из разных стран. Продовольствие, стройматериалы, продукты питания, автомобили – все, что необходимо человеку в повседневной жизни. Чтобы судно успешно пришвартовалось в порту, нужны знания не только капитана, но и помощь местной лоцманской службы.

Чтобы осуществить постановку судна к причалу, лоцманский катер подходит к судну, стоящему на рейде. Далее лоцман проходит на борт и с капитанского мостика руководит швартовкой: подводит его к нужному причалу и держа связь с буксирами, осуществляет швартовку.

На сегодняшний день в Портофлоте работает 17 лоцманов. Многие из них – бывшие капитаны дальнего плавания с большим опытом работы. Они знают акваторию залива, его глубины и фарватер, понимают специфику работы в сезон летних туманов, порывистых ветров и тайфунов. Для их бесперебойной работы в составе флота есть три лоцманских катера, что позволяет решать им задачи любой сложности в формате 24/7.

– За годы работы наши буксиры и лоцманская служба провели много уникальных операций. Мы участвовали в строительстве моста через бухту Золотой Рог, наши лоцманы провели более десятка швартовых операций пассажирских лайнеров, заходивших в порт Владивосток. Особенно запомнилась отшвартовка судна во время тайфуна «Майсак», тогда была напряженная ситуация. У 16-го причала ВМТП стоял большой контейнеровоз, больше 200 метров длиной. Огромная парусность, прижимной ветер, порывы достигали 20 метров в секунду. Потребовалось приложить немало сил, чтобы «оторвать» судно от причала. Но наши специалисты справились с этой работой. Рассматриваем возможность приобретения нового буксира, – поделился успехами генеральный директор Лев Клоков.

Лев Глебович Клоков, генеральный директор Портофлота. Фото: пресс-служба FESCO

Компания Портофлот оснащена современным флотом, насчитывает четыре буксира, два из которых имеют азимутальные подруливающие устройства. Это позволяет проводить швартовые операции любой сложности, в том числе и в тяжелой ледовой обстановке.

Владимир Рогулин работает лоцманом в Портофлоте с 1995 года:

– Есть множество факторов, о которых капитан судна не может знать при швартовке. Для этого есть мы, лоцманы, для нас важно не просто поставить судно к причалу, но сделать это красиво и безопасно. Такая работа греет душу, и всегда приятно слышать слова благодарности от капитана. Мне нравится моя работа. Портофлот входит в состав Владивостокского морского торгового порта и Транспортной группы FESCO, здесь отличные условия труда, социальные бонусы и стабильность. Нашу работу ценят, и это главное.

Портофлот оказывает буксирные услуги, осуществляет лоцманскую проводку судов и доставку властей на рейд.

Владимир Федорович Рогулин, лоцман Портофлота. Фото: пресс-служба FESCO

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