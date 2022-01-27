"Примводоканалу" вернут больше 192 миллионов рублей из-за мошеннической сделки

Госконтракт признан недействительным. Архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

В Приморье ООО "КСТ", которая должна была выступить подрядчиком в ТОР "Михайловский", вернет заказчику - "Примводоканалу" - солидную сумму. Ранее заключенная сделка признана недействительной.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья, контракт подписали в 2021 году. Подрядчик, согласно условиям, должен был обеспечить инженерную инфрастрактуру на территории опережающего развития. Как оказалось, на момент подачи заявки на участе в закупке у начальника юрлица уже имелась судимость за мошенничество в сфере экономики. Это противоречит закону.

Прокуратура края обратилась в арбитражный суд, а тот согласился с жалобой. "Примводоканалу" компания должна отдать 192 миллионов рулблей за неосновательное обогащение.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.