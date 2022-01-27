"Примводоканалу" вернут больше 192 миллионов рублей из-за мошеннической сделки

Госконтракт признан недействительным. Архива КП
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Приморье ООО "КСТ", которая должна была выступить подрядчиком в ТОР "Михайловский", вернет заказчику - "Примводоканалу" - солидную сумму. Ранее заключенная сделка признана недействительной.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья, контракт подписали в 2021 году. Подрядчик, согласно условиям, должен был обеспечить инженерную инфрастрактуру на территории опережающего развития. Как оказалось, на момент подачи заявки на участе в закупке у начальника юрлица уже имелась судимость за мошенничество в сфере экономики. Это противоречит закону.
Прокуратура края обратилась в арбитражный суд, а тот согласился с жалобой. "Примводоканалу" компания должна отдать 192 миллионов рулблей за неосновательное обогащение.
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