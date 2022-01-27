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Владивосток27 января 2022 8:11

"Теперь больно ходить в наши магазины". Приморцы ошарашены ценами на продукты в Москве

Жители активно обсуждают кадры витрин столичных супермаркетов
Ростислав САХАЛИНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: revizor_vdk

Фото: revizor_vdk

Приморцы активно обсуждают в социальных сетях кадры с витрин столичного супермаркета. Ценники сразу бросаются в глаза: на кадрах стоимость фруктов действительно ниже, чем в регионе.

Так, яблоки по акции можно купить за 99 рублей. Средний ценник для этого фрукта - от 100 до 135 рублей за килограмм. За кило мандаринов из КНР отдать придется всего 79 рублей. Средний ценник на этот фрукт в Приморье составляет от 160 до 200 рублей.

Фото: revizor_vdk

Фото: revizor_vdk

Жители разделились в комментариях на два лагеря: часть комментаторов серьезно расстроена положением вещей, другая не удивилась - мол, всегда так было, а в этом году и логистический кризис виноват.

- Это кошмар. После недели в Петербурге больно ходить в наши магазины, - сетует женщина.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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