"Теперь больно ходить в наши магазины". Приморцы ошарашены ценами на продукты в Москве

Фото: revizor_vdk
Приморцы активно обсуждают в социальных сетях кадры с витрин столичного супермаркета. Ценники сразу бросаются в глаза: на кадрах стоимость фруктов действительно ниже, чем в регионе.
Так, яблоки по акции можно купить за 99 рублей. Средний ценник для этого фрукта - от 100 до 135 рублей за килограмм. За кило мандаринов из КНР отдать придется всего 79 рублей. Средний ценник на этот фрукт в Приморье составляет от 160 до 200 рублей.
Фото: revizor_vdk
Жители разделились в комментариях на два лагеря: часть комментаторов серьезно расстроена положением вещей, другая не удивилась - мол, всегда так было, а в этом году и логистический кризис виноват.
- Это кошмар. После недели в Петербурге больно ходить в наши магазины, - сетует женщина.
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