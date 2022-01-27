В Приморье нашли женщину, которая пропала шесть лет назад

Фото: instagram.com/primpoisk25/

Невероятная история произошла в Приморье. Пропавшую женщину нашли спустя шесть лет. Об этом стало известно из социальных сетей.

Наталья Р. пропала еще в ноябре 2015 года - перестала выходить на связь. Ровно с тех пор волонтеры и неравнодушные жители приступили к поискам, которые результата не дали.

И вот радостная весть, пропавшую жительницу Уссурийска в январе 2022 года нашли живой и невредимой. Информацией об этом волонтеры команды «Примпоиска» сообщили на странице в «Инстаграм».

Подробности не афишировались, на странице в соцсетях просто появилось традиционное объявление:

- Найдена! Жива!

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