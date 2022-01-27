Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток27 января 2022 10:31

В Приморье нашли женщину, которая пропала шесть лет назад

О том, что поиски завершены, сообщили волонтеры «Примпоиска»
София МИХАЙЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: instagram.com/primpoisk25/

Фото: instagram.com/primpoisk25/

Невероятная история произошла в Приморье. Пропавшую женщину нашли спустя шесть лет. Об этом стало известно из социальных сетей.

Наталья Р. пропала еще в ноябре 2015 года - перестала выходить на связь. Ровно с тех пор волонтеры и неравнодушные жители приступили к поискам, которые результата не дали.

И вот радостная весть, пропавшую жительницу Уссурийска в январе 2022 года нашли живой и невредимой. Информацией об этом волонтеры команды «Примпоиска» сообщили на странице в «Инстаграм».

Подробности не афишировались, на странице в соцсетях просто появилось традиционное объявление:

- Найдена! Жива!

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram

0