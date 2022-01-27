Чиновник из Приморья за взятки раздавал лицензию на продажу алкоголя

Фото: ЗОЛОТО Олег.

Приморский суд вынес приговор в отношении бывшего местного чиновника. Мужчину обвиняли во взятках.

Все случилось еще в далеком 2018 году. Примерно с тех времен и по 2020 год включительно теперь уже бывший начальник отдела департамента лицензирования и торговли Приморского края получил от юридических лиц взятки, да и не одну, за лицензии на осуществление розничной продажи алкоголя и продления срока их действий. Также за деньги ушлый приморец «закрывал глаза» на совершенные правонарушения в сфере оборота алкогольной продукции и просроченные лицензии.

По имеющимся данным, бывший чиновник таким способом заработал более 1,2 миллиона рублей.

Фрунзенский районный суд Владивостока в четверг, 27 января, вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника отдела департамента лицензирования и торговли Приморского края, признав его виновным в совершении 15 эпизодов преступлений – получение взятки в значительном и крупном размерах, в том числе за совершение незаконных действий и бездействий, а также мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере.

Судья приговорил виновного к наказанию в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 5 миллионов рублей, с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на 6 лет.

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