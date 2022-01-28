Коммунальная авария оставила без воды сотни домов района Владивостока

Порядка тысячи жителей остались без водоснабжения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владивостоке большая часть Ленинского района осталась без воды. На 12:00 отключения зафиксированы по Светланской 61-145, Пушкинской, Лазо, 4,7,8, Береговой улице 61,61а, Инженерной, 1,2в,3, Коммуны, сообщили в пресс-службе Примводоканала.

Специалисты уже устраняют произошедшую аварию - меняют запорную арматуру из течи внушительного диаметра, пояснили в организации. Порыв оставил без воды также дома на Володарского, Шефнера, 4, 6, 17, Шкипера Гека. Работы продлятся до 19:00. На Береговой и Инженерной - ориентировочно до 17:00.

Отметим, с 9 часов утра нет воды у жителей ряда домов в Первореченском районе. Работы продлятся до 16:00 по адресам:

Метельная, 6, 8;

Рионская, 26;

Вострецова, 6-в, 8-а, 8-в, 10, 10-б, 10-в, 12, 36, 35-а, 36-б, 36-в, 38, 45, 47.

Днепровская, 13, 19, 21, 21-а, 21-б, 21-в, 22, 22-а, 24, 25, 25-д, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 40-а, 40-в, 41, 43, 45, 51, 55, 97-б;

Днепровский пер., 1, 2, 3-а, 4, 5, 5/1, 7;

Камский переулок, 7 к.6.

Камская 5, 5-а, 5-б, 24, 31, 33-а, 35, 41, 43, 43а, 51, 53, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 75, 81

Неманская частный сектор: 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 40, 42, 46.

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