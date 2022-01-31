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31 января 2022 6:49

Во Владивостоке во время взрыва светошумовой гранаты в доме пострадал ребенок

Свидетель попытался самостоятельно задержать хулиганов, но они успели скрыться
Марк КАПУСТИН
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В подъезде дома во Владивостоке хулиганы взорвали светошумовую гранату

В подъезде дома во Владивостоке хулиганы взорвали светошумовую гранату

Фото: Владимир ВОРСОБИН

ЧП со взрывом в подъезде жилого дома во Владивостоке расследуют сотрудники полиции. По предварительным данным, неизвестные хулиганы взорвали возле одной из квартир светошумовую гранату.

«Комсомольской правде – Владивосток» стало известно, что инцидент произошел в доме на Луговой. Один из жильцов сообщил в полицию, что неизвестные хулиганы возле его квартиры взорвали светошумовую гранату.

В результате случившегося пострадал ребенок, который в этот момент находился на лестничной площадке. Осколком гранаты ему поцарапало щеку.

Вызвавший полицию мужчина попытался самостоятельно задержать хулиганов, но они успели разбежаться. По его словам, все они проживают неподалеку.

Стражи порядка осмотрели место происшествия, изъяли осколки от гранаты и приступили к поискам злоумышленников. За хулиганскую выходку им грозит крупны денежный штраф или даже лишение свободы. По факту случившегося проводится проверка.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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