«Руки вверх, сегодня я танцую»: Вечеринка в Приморье закончилась угрозами и приездом полиции

Житель Владивостока устроил дома дискотеку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ночные танцы под громкую музыку устроил житель Первомайского района Владивостока. Мужчина никак не реагировал на просьбы соседей прекратить дискотеку.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», о шумном соседе, устроившим ночью настоящую дискотеку, в полицию сообщил 25-летний житель дома на улице Пацаева. По словам молодого человека, утихомирить нарушителя спокойствия было просто невозможно.

На все замечания соседей любитель танцев и громкой музыки отвечал угрозами с использованием нецензурной лексики. Когда возмущенный продолжающейся дискотекой молодой человек в очередной раз попытался вразумить нарушителя спокойствия, хулиган вышел к нему с пистолетом, который приставил ему к голове и пригрозил убийством.

Испугавшись за свою жизнь, парень незамедлительно вернулся в свою квартиру и вызвал полицию. Он описал произошедшее и указал номер квартиры организатора ночной вечеринки.

Стражи порядка опросили пострадавшего и начали проверку по его сообщению. За нарушение тишины и угрозы убийством хулигану грозит не только крупный штраф, но и уголовная ответственность. По факту случившегося проводится проверка.

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