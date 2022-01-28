В Приморье неизвестные устроили серьезное ДТП и сбежали

Фото: instagram.com/nakhodka_virtual/
Серьезная авария произошла поздним вечером пятницы, 28 января, в Приморье. Об этом стало известно из социальных сетей. По предварительной информации, никто не пострадал, чего не скажешь об автомобиле.
Инцидент произошел в городе Находка в районе улицы Гагарина,4. Примечательно, что участником ДТП стал всего лишь один автомобиль. Водитель авто не справился с управлением транспорта и протаранил металлические ограждения.
Удар был такой силы, что машина превратилась буквально в груду металлолома. Очевидцы сообщают, что все, кто находился в авто на момент столкновения, живы. Водителю и его спутникам удалось даже сбежать с места происшествия.
Теперь устанавливать все обстоятельства случившегося будут сотрудники ГИБДД.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Instagram;
- Вконтакте;
- Facebook;
- Telegram.