«Мама была в неадеквате»: в Находке мальчику обожгло лицо после взрыва

Специалисты намерены обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних. Фото: Евгения ГУСЕВА

Днем 29 января в Находке раздался слабый взрыв в одной из квартир по улице Пржевальского. В 13:40 в МЧС позвонили и сообщили о пожаре, спасатели сразу же выехали на место происшествия.

Прибывшие по адресу пожарные попали в помещение и увидели, что огонь повредил туалет. Кроме того, пострадал десятилетний мальчик (2012 год рождения). Как только спасатели убедились, что пламя ничему не угрожает, за дело взялись дознаватели МЧС.

Они выяснили, что в момент происшествия дома были мама с сыном, но родительница спала. По информации министерства ЧС Приморья, ребенок почувствовал запах дыма и вскоре нашел его источник – горело мусорное ведро в туалетной комнате. Мальчик решил залить огонь водой, но когда жидкость попала на раскаленный аэрозольный баллончик, тот взорвался.

Ребенок пострадал.

– Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов. Мы намерены направить информацию о происшествии в комиссию по делам несовершеннолетних администрации Находкинского городского округа для принятия правового решения, – отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Находка УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю Алексей Ермаков.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» источник, знакомый с ситуацией, у мальчика обожжено лицо. Также собеседник добавил, что мама ребенка, скорее всего, «была в неадеквате».

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