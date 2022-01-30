Молодой приморец украл автомобиль, чтобы просто покататься

Фото: ШАХИДЖАНЯН Сергей.

В Чугуевском округе в отношении приморца возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

С заявлением об угоне в полицию обратилась 48-летняя жительница села Уборка. По ее словам, неизвестные похитили авто марки Toyota Corolla, который принадлежал ее сыну и был припаркован во дворе дома.

Прибывшие на место происшествия специалисты опросили заявительницу, а также возможных очевидцев. Ориентировка на угнанную иномарку была направлена всем наружным нарядам полиции.

Уже через несколько часов похищенный автомобиль удалось найти. Машина оказалась в поселке Кавалерово, а угнал ее 26-летний уже судимый житель села Чугуевка. Парня незамедлительно доставили в отдел полиции.

Молодой человек в содеянном сознался и рассказал, что ему просто хотелось покататься. Теперь ему может грозить срок до пяти лет.

По данным пресс-службы ведомства, возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем или иными транспортным средством без цели хищения – угон.

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