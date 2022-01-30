Серьезный пожар произошел в Приморье

Пожар в малосемейке.
Фото: Анна СОБОЛЬ
В Приморском крае вечер воскресенья в одном из городов закончился пожаром. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» побывал на месте происшествия.
Инцидент случился в маленьком городке Фокино примерно в 18:00. На пульт пожарной охраны города поступило сообщение о возгорании в многоэтажном доме по улице Белашева,16а. К месту оперативно прибыли пожарные, приступившие к тушению огня, а также бригада скорой помощи.
Выяснилось, что пламя объяло коридор пятого этажа многоквартирного дома. Две квартиры оказались заблокированы из-за огня. Осложняло обстановку и то, что дым уже успел проникнуть в жилища. Так, девушке с двумя детьми пришлось выбежать на маленький балкон, чтобы не задохнуться. Во второй квартире находился мужчина в возрасте, который тоже пережидал пожар на балконе.
Пожарный осматривает балкон.
Фото: Анна СОБОЛЬ
Кроме того, по предварительной информации, на этаже прорвало трубу. Хлынувшая вода затопила несколько нижних этажей. Досталось и магазинчику, расположенному на первом этаже.
Пожарные оперативно ликвидировали открытое горение и приступили к проливке конструкций. По имеющейся на данную минуту информации, погибших и пострадавших нет.
Теперь специалистам предстоит разобраться в причинах произошедшего.
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