Серьезный пожар произошел в Приморье

Пожар в малосемейке. Фото: Анна СОБОЛЬ

В Приморском крае вечер воскресенья в одном из городов закончился пожаром. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» побывал на месте происшествия.

Инцидент случился в маленьком городке Фокино примерно в 18:00. На пульт пожарной охраны города поступило сообщение о возгорании в многоэтажном доме по улице Белашева,16а. К месту оперативно прибыли пожарные, приступившие к тушению огня, а также бригада скорой помощи.

Выяснилось, что пламя объяло коридор пятого этажа многоквартирного дома. Две квартиры оказались заблокированы из-за огня. Осложняло обстановку и то, что дым уже успел проникнуть в жилища. Так, девушке с двумя детьми пришлось выбежать на маленький балкон, чтобы не задохнуться. Во второй квартире находился мужчина в возрасте, который тоже пережидал пожар на балконе.

Пожарный осматривает балкон. Фото: Анна СОБОЛЬ

Кроме того, по предварительной информации, на этаже прорвало трубу. Хлынувшая вода затопила несколько нижних этажей. Досталось и магазинчику, расположенному на первом этаже.

Пожарные оперативно ликвидировали открытое горение и приступили к проливке конструкций. По имеющейся на данную минуту информации, погибших и пострадавших нет.

Теперь специалистам предстоит разобраться в причинах произошедшего.

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