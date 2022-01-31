Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток30 января 2022 23:59

В Приморье еще 467 человек заразились коронавирусом

Ежедневная заболеваемость только увеличивается
Ростислав САХАЛИНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Приморье все еще действуют антиковидные меры

В Приморье все еще действуют антиковидные меры

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье не падает ежедневная заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки заболели еще 467 человек, всего за период пандемии зафиксировали 112 296 случаев заражения, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Еще 507 жителей выздоровели за сутки, всего 96 375. Пятеро приморцев, к сожалению, скончались, а всего болезнь погубила 1 704 человека.

Продолжается кампания массовой вакцинации. Привито как минимум 967 012 человек, за минувший выходной привились 761.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.

0