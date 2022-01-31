В Приморье еще 467 человек заразились коронавирусом

В Приморье все еще действуют антиковидные меры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье не падает ежедневная заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки заболели еще 467 человек, всего за период пандемии зафиксировали 112 296 случаев заражения, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Еще 507 жителей выздоровели за сутки, всего 96 375. Пятеро приморцев, к сожалению, скончались, а всего болезнь погубила 1 704 человека.

Продолжается кампания массовой вакцинации. Привито как минимум 967 012 человек, за минувший выходной привились 761.

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