В Приморье еще 467 человек заразились коронавирусом

В Приморье все еще действуют антиковидные меры
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Приморье не падает ежедневная заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки заболели еще 467 человек, всего за период пандемии зафиксировали 112 296 случаев заражения, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Еще 507 жителей выздоровели за сутки, всего 96 375. Пятеро приморцев, к сожалению, скончались, а всего болезнь погубила 1 704 человека.
Продолжается кампания массовой вакцинации. Привито как минимум 967 012 человек, за минувший выходной привились 761.
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