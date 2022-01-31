Жители Владивостока в шоке: неизвестные обстреливают из пневмата окна жилых домов

Окна жителей Владивостока расстреливают из пневматического оружия Фото: Александр КОЦ

Жители нескольких районов Владивостока уже несколько недель страдают от неизвестных хулиганов, обстреливающих их окна из пневматического пистолета. Какую цель преследуют злоумышленники – не понятно, но горожане за свой счет вынуждены чинить свои пробитые выстрелами стеклопакеты.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», налеты «снайперов» чаще всего происходят в Первомайском и Ленинском районах Владивостока в темное время суток. Хулиганы действуют по одной схеме: делают несколько выстрелов по окнам различных квартир и скрываются. Не исключено, что они перемещаются на машине.

Например, в конце минувшей недели пострадавшей от их действий стала жительница дома на Интернациональной, по окнам которой выстрелили дважды. В результате в конструкции остались отверстия.

Подобный инцидент произошел и на улице Сабанеева, где поздно вечером по окнам квартиры неизвестные сделали четыре выстрела. Хозяева жилища не заметили, откуда стреляли, но увидели на улице девушку, которая испугалась звуков и попыталась спрятаться.

Также подобные атаки по окнам домов ранее фиксировались на улице Фадеева, Школьной и Спортивной. Пострадавшие обращаются с жалобами на неизвестных стрелков в полицию.

По всем случаям повреждения имущества горожан полицейские проводят проверки. Личности вооруженных хулиганов, расстреливающих окна горожан, устанавливаются.

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