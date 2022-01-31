Лжесотрудник ГИБДД нагло развел на деньги риелтора из Владивостока

Мошенник представился полицейским и заработал кругленькую сумму на доверчивой женщине. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Во Владивостоке мужчина, якобы работающий в ГИБДД, воспользовался наивностью риелтора. Ничего не подозревая, женщина перевела деньги на счет потенциального клиента, который обещал вернуть всю сумму при встрече.

46-летняя женщина-риелтор в надежде на помощь правоохранительных органов обратилась в полицию Владивостока, где и рассказала свою историю. В один из рабочих дней она получила заявку по аренде жилья. По телефону клиент сказал, что он работник краевой ГИБДД, и попросил подъехать к нему на работу, чтобы обсудить условия сделки.

Через полчаса преступник снова связался с женщиной и попросил ее по дороге заехать в супермаркет, за алкоголем. Та спокойно согласилась, ведь мужчина пообещал вернуть деньги. Когда риелтор уже была в магазине, мужчина вдруг передумал пить и неожиданно попросил проверить – работают ли банкоматы поблизости и кинуть ему деньги на банковскую карту. Мужчина уверял пострадавшую, что вернет ей все до копейки.

Легковерная женщина отправила 13 тысяч рублей незнакомцу через банкомат. После этого она приехала на место встречи и позвонила лжесотруднику Госавтоинспекции. Ответа жительница Владивостока так и не дождалась. Только тогда она поняла, что попалась на удочку мошенника. Риелтор обратилась в полицию, сотрудники МВД начали проверку.

Полиция Владивостока подчеркивает, что участились случаи, когда злоумышленники представляются полицейскими, в том числе и руководителями, а затем обманывают доверчивых граждан, заставляют брать кредиты и переводить накопления на продиктованные ими счета.

Если вы полагаете, что подвергаетесь преступному посягательству, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02 (с мобильного – 102) или через единую диспетчерскую службу 112.

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