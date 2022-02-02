Жительница Приморья залечила себя мухоморами до реанимации

Жительница Приморья попала в реанимацию после употребления мухоморов Фото: Евгения ГУСЕВА

Желание жительницы Находки избавится от различных недугов с помощью оригинального БАДа привело ее в реанимацию. Женщина ежедневно в больших количествах употребляла сушенные мухоморы.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», медики едва смогли спасти жизнь любительнице нетрадиционных методов лечения. Жительница Находки вместо обращения к врачам прибегла к «чудо-порошку» из мухоморов.

Выяснилось, что 30-летняя пострадавшая дома ежедневно в больших количествах употребляла средство на основе порошка из сухого мухомора. Таким образом, женщина планировала улучшить самочувствие и избавиться от своих недугов.

В результате такого самолечения ей стало плохо, поэтому пришлось поверить в силу традиционной медицины и вызвать скорую помощь. Прибывшие медики зафиксировали у пациентки симптомы острого отравления и срочно доставили ее в больницу.

В медицинском учреждении женщину незамедлительно госпитализировали в реанимацию, где врачам с трудом удалось вернуть ее к жизни. Сейчас стражи порядка разбираются, где пострадавшая взяла порошок из мухомора. Возможно, она изготовила его сама или где-то приобрела. По факту тяжелого отравления жительницы Находки проводится проверка.

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