Появились новые детали о жестком столкновении пассажирского автобуса с фурой в Приморье

Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Накануне, 31 января, лобовая авария произошла с участием фуры и маршрутного автобуса в районе Угольной в Артеме. Большегруз завалился набок, как писала "Комсомольская правда - Владивосток".

В пресс-службе УМВД Приморья рассказали, что на Mitsubishi Fuso двигался 20-летний водитель в поселок Трудовое. Заворачивая направо, грузовик столкнулся с Hyundai Grand Starex, затем влетел в маршрутный автобус №101 - последний остановился на красный. Автобус при этом по инерции врезался в Subaru Forester.

Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Никто не пострадал, но машины, участвующие в аварии, серьезно повреждены. Водитель грузовика сломал часть леером и светофор, его стаж вождения менее одного года. В текущем году он уже привлекался к ответственности за нарушение ПДД, а сейчас он ответит по статье 12.33 КоАП РФ за повреждение дорожных сооружений. За это ему грозит денежный штраф.

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