Месть во имя любви: приморец пытался зарезать друга, который убил его возлюбленную

Житель Приморья задержан. ему избирают меру пресечения. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Чугуевском районе Приморья в результате резни погибла женщина и пострадал мужчина. Трагедия в селе Соколовка разыгралась несколько дней назад, 30 января.

44-летняя жительница Приморья вместе со своим сожителем и его приятелем выпивали. Внезапно между парой влюбленных возникла ссора, и женщина позвонила в полицию. Их знакомому пришелся не по душе поступок женщины и, недолго думая, он несколько раз воткнул ей нож в спину.

Вскоре вернулся сожитель и увидел, что любимая мертва, тогда он решил отомстить душегубу. Он воткнул нож 49-летнему знакомому в живот, но ранение оказалось не смертельным.

По данному происшествию задержан 48-летний мститель, скорее всего, в ближайшее время его отправят в СИЗО.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Назначен ряд судмедэкспертиз.

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