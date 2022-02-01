Вышел с ледянкой, больше не видели. По всему Приморью ищут семилетнего мальчика

Фото: primpoisk25

В Приморье в Арсеньеве пропал семилетний мальчик. Роман Богданов ушел из дома на Калининской 31 января, до сих пор родители не знают, где он. Об этом сообщили в организации "ПримПоиск".

Рост Романа 128 сантиметров, среднего телосложения, темноволос, пострижен коротко, глаза карие. Он был одет в темно-синюю куртку до пояса с мехом на капюшоне, темные болоневые штаны со светоотражающими полосками, шапку с лейблом Adidas. Мальчик вышел из дома с фиолетовой ледянкой.

На кадрах видно, как мальчик гуляет с другими детьми - ничего не предвещало беды. Однако мгновением позже Роман скрылся из виду.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении ребенка просим позвонить по телефонам: 8 (42361) 4-25-78 – МО МВД России «Арсеньевский» или 102 – полиция. 8 908 987 39 19, 8 914 721 22 32 – волонтёры. Почта волонтеров: primpoisk25@gmail.com.

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