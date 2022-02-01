Житель Владивостока изготовил боевой автомат Калашникова

Житель Владивостока хранил дома автомат Калашникова с боеприпасами
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Мастер-самоучка, занимающийся изготовлением боевого оружия, попался в руки полицейских во Владивостоке. Мужчина в своей квартире изготовил боевой автомат и патроны к нему.
Как выяснила «Комсомольская правда – Владивосток», о подпольном оружейнике полицейские узнали во время оперативных мероприятий. Из осведомленных источников они выяснили, что житель одного из районов города дома хранит нелегальное оружие.
После этого мужчина был задержан, а в его квартире проведен обыск. В результате оперативники обнаружили автомат Калашникова и патроны к нему. Оружие передали на экспертизу, которая подтвердила, что это не макет, а реальное огнестрельное оружие.
Сам задержанный пояснил, что ранее приобрел охолощенный автомат, а затем дома внес в его конструкцию изменения, чтобы сделать из него боевой ствол. Также он изготовил боеприпасы к нему.
Сейчас по факту незаконного изготовления оружия возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.
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