В Приморье сорвалась контрабанда на 30 миллионов рублей

Компания хотела вывезти большой объем лесоматериалов в Китай. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники Дальневосточной таможни раскрыли обман организации, занимавшейся нелегальной вывозкой леса за границу. Подозреваемые подали декларацию с неверными сведениями о производителе материалов, а также указали подставную фирму, которая не имела отношения к древесине, отправляемой за рубеж.

В Китай контрабандисты планировали вывезти 348 тысяч кубометров желтой березы и тополя на сумму примерно в 30 миллионов долларов.

Судя по всему, схема была налажена, так как таможенники узнали про другой эпизод. Компания уже нелегально вывезла около восьми тысяч кубометров леса.

Против фирмы дальневосточная электронная таможня возбудила семь уголовных дел по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Если вина будет доказана, то горе-контрабандисты получат штраф до одного миллиона рублей и отправятся на семь лет за решетку.

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