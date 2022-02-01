В Находке раскрыли патологоанатомов-коррупционеров

В больнице зафиксировали поборы с родственников умерших. Архив КП
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Находкинской городской больнице руководство выявило факты поборов. Патологоанатомы брали деньги с родственников умерших. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Ведется служебная проверка, а позже все материалы будут переданы в правоохранительные органы. Точные обстоятельства пока не известны, редакция проследит за развитием событий.
Больница привлекла специалистов с медицинских учреждений разных районов Приморья, чтобы продолжать работу патологоанатомического отделения.
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