В Находке раскрыли патологоанатомов-коррупционеров

В больнице зафиксировали поборы с родственников умерших. Архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Находкинской городской больнице руководство выявило факты поборов. Патологоанатомы брали деньги с родственников умерших. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Ведется служебная проверка, а позже все материалы будут переданы в правоохранительные органы. Точные обстоятельства пока не известны, редакция проследит за развитием событий.

Больница привлекла специалистов с медицинских учреждений разных районов Приморья, чтобы продолжать работу патологоанатомического отделения.

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