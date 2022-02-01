Дальний Восток
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток1 февраля 2022 5:20

В Находке раскрыли патологоанатомов-коррупционеров

Ведется служебная проверка
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В больнице зафиксировали поборы с родственников умерших. Архив КП

В больнице зафиксировали поборы с родственников умерших. Архив КП

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Находкинской городской больнице руководство выявило факты поборов. Патологоанатомы брали деньги с родственников умерших. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Ведется служебная проверка, а позже все материалы будут переданы в правоохранительные органы. Точные обстоятельства пока не известны, редакция проследит за развитием событий.

Больница привлекла специалистов с медицинских учреждений разных районов Приморья, чтобы продолжать работу патологоанатомического отделения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.

0