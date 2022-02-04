Жительница Приморья накинулась на абьюзера с ножом

В Приморье сотрудницу почты подозревают в жестоком убийстве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уссурийске полицейские задержали подозреваемую в совершении жестокого убийства. Причиной расправы над сожителем стали оскорбления и ссора.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», кровавая драма разыгралась в квартире одного из домов на улице Афанасьева. После распития паленого алкоголя между женщиной и ее сожителем вспыхнула ссора. Мужчина стал оскорблять свою возлюбленную, которая не смогла стерпеть унижения.

Женщина решила разобраться с обидчиком по-своему: схватила кухонный нож и несколько раз ударила им в грудь обидчика. Приехавшие по вызову врачи скорой попытались откачать 43-летнего пострадавшего, но он скончался по пути в больницу.

Вскоре полицейские задержали 53-летнюю подозреваемую. Оказалась, что у женщины уже есть судимость, за кражу.

Подозреваемая полностью признала свою вину в преступлении и рассказала детали конфликта. Стражи порядка также изъяли алкоголь без этикеток и акцизных марок, который сожители приобрели в ближайшем магазине. В торговой точке при проверке также был обнаружен паленый алкоголь. Владельцу заведения и контрафактной продукции грозит крупный штраф.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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