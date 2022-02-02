В Приморье с поличным задержали "черного лесоруба"

В Приморье мужчина занимался незаконной вырубкой леса
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Незаконную вырубку выявил лесничий во время профилактического рейда в Лесозаводском районе Приморья. На месте происшествия находился местный житель с пилой, который и занимался противоправным промыслом.
По информации «Комсомольской правды – Владивосток», специалист курортного лесничества в Лесозаводском районе во время обхода территории обнаружил «черного лесоруба» за работой. На месте происшествия находились около 30 пней краснокнижного дуба, липы и черной березы.
Рядом лежали около двух десятков свежеспиленных стволов деревьев этих же пород. Лесничий сообщил о произошедшем в полицию и выяснил личность нарушителя закона, которым оказался 32-летний местный житель. Лесоруб не стал отрицать свою вину и сознался, что все деревья спилил именно он.
Прибывшие стражи порядка зафиксировали незаконную рубку леса и доставили задержанного в отделение для разбирательства. Уже устанавливается сумма причиненного им ущерба.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконную рубку редких пород деревьев. Подозреваемому грозит не только крупный штраф, но и уголовная ответственность.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Instagram;
- Вконтакте;
- Facebook;
- Telegram.