В Приморье с поличным задержали "черного лесоруба"

В Приморье мужчина занимался незаконной вырубкой леса Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Незаконную вырубку выявил лесничий во время профилактического рейда в Лесозаводском районе Приморья. На месте происшествия находился местный житель с пилой, который и занимался противоправным промыслом.

По информации «Комсомольской правды – Владивосток», специалист курортного лесничества в Лесозаводском районе во время обхода территории обнаружил «черного лесоруба» за работой. На месте происшествия находились около 30 пней краснокнижного дуба, липы и черной березы.

Рядом лежали около двух десятков свежеспиленных стволов деревьев этих же пород. Лесничий сообщил о произошедшем в полицию и выяснил личность нарушителя закона, которым оказался 32-летний местный житель. Лесоруб не стал отрицать свою вину и сознался, что все деревья спилил именно он.

Прибывшие стражи порядка зафиксировали незаконную рубку леса и доставили задержанного в отделение для разбирательства. Уже устанавливается сумма причиненного им ущерба.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконную рубку редких пород деревьев. Подозреваемому грозит не только крупный штраф, но и уголовная ответственность.

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