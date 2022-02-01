Во Владивостоке случайно нашли мертвую женщину, которая сварилась в подвале дома

Женщина увлекалась горячительными напитками.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Сварившийся труп женщины нашли во Владивостоке 26 января. В этот день специалисты откачивали воду из подвала многоквартирного дома на улице Ивановской, как наткнулись на скелетированные останки. В следственном комитете Приморья отметили, что признаков насильственной смерти нет.
Также сотрудники ведомства выяснили, что умершая жила в том же доме и имела тягу к горячительным напиткам.
Остальные обстоятельства выясняются. После расследования ситуации будет принято процессуальное решение.
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