Во Владивостоке случайно нашли мертвую женщину, которая сварилась в подвале дома

Женщина увлекалась горячительными напитками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сварившийся труп женщины нашли во Владивостоке 26 января. В этот день специалисты откачивали воду из подвала многоквартирного дома на улице Ивановской, как наткнулись на скелетированные останки. В следственном комитете Приморья отметили, что признаков насильственной смерти нет.

Также сотрудники ведомства выяснили, что умершая жила в том же доме и имела тягу к горячительным напиткам.

Остальные обстоятельства выясняются. После расследования ситуации будет принято процессуальное решение.

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