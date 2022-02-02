В Артеме полиция проверяет ДТП с участием шестилетней девочки

Место аварии. Фото: пресс-служба УМВД Приморья
Полиция Артема проводит проверку по факту ДТП. Пострадала шестилетняя девочка - на нее наехала 68-летняя женщина на Honda CR-V. В этот момент ребенок переходил дорогу по зебре без светофора, сообщили в пресс-службе УМВД Приморья.
Водитель не уступила дорогу пешеходу, двигаясь из Артема по направлению во Владивосток. Столкновение произошло в районе дома №19 на Фрунзе, на место выехали медики, девочку госпитализировали.
Стаж вождения женщины составил 34 года, на нее составлены административные протоколы. Степень вреда потерпевшей устанавливается, назначены экспертизы.
Напомним, недавно в Артеме произошла аналогичная авария - пострадала 13-летняя школьница.
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