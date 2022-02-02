Абсолютный антирекорд по количеству заболевших - обновленные данные по COVID-19 в Приморье

В крае постепенно увеличивают коечный фонд для ковид-больных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рекордное количество заболевших зафиксировано в Приморье. За минувшие сутки край преодолел тяжелую психологическую отметку - заразились 603 человека. Заметим, что только вчера зафиксировали на 100 заболевших меньше. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как стало известно "КП-Владивосток", за весь период пандемии зафиксировали 113 400 случаев заболевания. Выздоровели 544 человека, 97 440 - всего. К сожалению, не справились с болезнью пятеро приморцев, всего инфекция унесла жизни 1 715 человек.

Продолжается прививочная кампания. Вакцинировались как минимум первым компонентом вакцины уже 973 604 человека - еще 4169 за минувшие сутки.

В пресс-службе отметили, что медики чувствуют возросшую нагрузку на поликлиники. За последние сутки обеспечено еще 26 коек для ковид-больных, весь фонд составляет 2 648 коек. При симптомах ОРВИ и температуре рекомендуют звонить на линию 122.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.