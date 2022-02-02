Во Владивостоке минувшим утром загорелось популярное кафе в центре города

Фото: принтскрин видео, dpskontrol125rus

В дальневосточной столице в 11 часов утра пожар окутал кафе на улице Светланской. По оперативным данным, пожарные прибыли уже через пару минут, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Возгорание произошло в вентиляционной шахте, она повреждена на общей площади в 3 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет, причины, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

В тушении участвовали 4 единицы пожарной техники и 11 человек личного состава. Как удалось узнать "Комсомольской правде - Владивосток", горело заведение "Brugge Pab" на Светланской, 44.

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