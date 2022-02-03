Приморские браконьеры "нашли" в лесу мешки с мясом краснокнижного оленя

Охотники застрелили оленя и попытались это скрыть. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Красноармейском районе Приморья задержали двоих мужчин, подозреваемых в незаконной охоте. В багажнике своего автомобиля они перевозили мясо благородного оленя, занесенного в Красную книгу.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», внедорожник Suzuki Escudo с двумя мужчинами попался на глаза инспектору охотнадзора в районе реки Наумовка, недалеко от села Рощино.

Водитель и его спутник сначала заявляли, что ничего не нарушали, но после осмотра багажника авто ситуация изменилась не в их пользу. В машине обнаружили мешки с мясом благородного оленя, охота на которого запрещена.

49-летний пассажир внедорожника попытался выкрутиться из проблемной ситуации, заявив, что мясо он якобы просто нашел в лесу во время прогулки. Так как рядом никого не было, он решил забрать его себе. Проверка показала, что ранее мужчина был судим за незаконную охоту и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

Инспектор охотнадзора не поверил в глупую выдумку про найденное мясо и вызвал полицейских. Стражи порядка изъяли мясо оленя и доставили браконьеров в отделение для дальнейшего разбирательства.

За незаконную охоту на краснокнижное животное виновникам грозит крупный штраф или уголовная ответственность. По факту случившегося проводится проверка.

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