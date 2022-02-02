Кадровый дефицит в Приморье обозначил полковник краевого УМВД России

В Приморье всего около двух тысяч сотрудников личного состава МВД Фото: Алексей БУЛАТОВ

Органы внутренних дел Приморья терпят серьезный кадровый дефицит. Замначальника УМВД РФ по Приморскому краю, полковник Евгений Долматов назвал цифры: некомплект личного состава - 17%.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, это около двух тысяч сотрудников, поэтому сейчас взят курс на ликвидацию недобора.

- Одной из приоритетных задач является увеличение личного состава. Особо острый дефицит в службе участковых уполномоченных полиции и патрульно-постовой службе. Будем работать над этим и делать так, чтобы молодые люди хотели служить в полиции, - отметил Евгений Долматов.

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