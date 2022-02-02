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2 февраля 2022 12:20

Романтический ужин в Приморье обернулся кровавой расправой

Мужчина не стерпел унижения и убил свою знакомую
Марк КАПУСТИН
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Оскорбления мужчины стоили жительнице Приморья жизни

Оскорбления мужчины стоили жительнице Приморья жизни

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские задержали жителя Дальнегорска, подозреваемого в жестоком убийстве. Жертвой оказалась его знакомая, которая по его словам, сама спровоцировала конфликт.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что преступление произошло в квартире одного из домов на улице Химиков в Дальнегорске. Хозяйка жилища, к слову сказать, два раза судимая за тяжкий вред здоровью с двумя погибшими, встретилась со своим знакомым.

Они решили выпить немного спиртного, но романтического ужина не получилось. По какой-то причине рецидивистка стала оскорблять и унижать своего гостя. Агрессивная женщина всячески провоцировала конфликт и различными способами унижала его мужское достоинство.

Ранее не судимый мужчина долго терпел издевательства, но в конечном итоге не выдержал и взялся за кухонный нож. Он ударил им агрессоршу в грудь, а затем сам вызвал скорую.

Приехавшие медики лишь констатировали смерть 52-летней хозяйки квартиры. Полицейские задержали 41-летнего подозреваемого, а по факту убийства возбуждено дело. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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